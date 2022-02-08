Работники НВ АЭС помогли вернуть утерянный орден Красной Звезды

Во Дворце культуры села Круглое (Воронежская область, Каширский район) состоялась торжественная церемония передачи ордена Красной Звезды родственникам ветерана Великой Отечественной войны Михаила Дмитриевича Палагина.

Орден был потерян давно, и в семье фронтовика о нем мало знали. Летом 2021 года жители села Михайловка (в окрестностях Нововоронежской АЭС) нашли орден в огороде и передали в Совет ветеранов г. Нововоронежа, который обратился за помощью в поисковый отряд при Нововоронежской АЭС "Пересвет".

"Для установления данных владельца необходимо было прочитать индивидуальный номер награды. У ордена последняя цифра была практически стерта. В установлении точных цифр нам неоценимую помощь оказали специалисты лаборатории отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС", - сказал командир поискового отряда "Пересвет" НВ АЭС Евгений Когтев.

После расшифровки номера боевой награды поисковики НВ АЭС отправили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Оказалось, что орден принадлежит Михаилу Дмитриевичу Палагину 1918 года рождения, который после войны проживал в селе Круглое. Боевую награду он получил в 1945 году за подвиг в боях на территории Восточной Пруссии.

В администрации села Круглое помогли найти дочь фронтовика Валентину Палагину и организовать передачу награды в торжественной обстановке.

"Это уже шестая боевая награда, которую мы передали родственникам, восстановив имена героев. Нам важно сохранить память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. И наши дети должны видеть, что свет этой памяти не угасает", - добавил Евгений Когтев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.