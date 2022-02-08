Смоленский чиновник ответит за срыв закупки лекарств для льготников

Уголовное дело о халатности госслужащего, из-за которой 76 тысяч смолян не получили бесплатные лекарства вовремя, направлено в суд.

Прокурор Смоленской области Сергей Карапетян утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего руководителя контрактной службы регионального департамента по здравоохранению. По версии следствия, чиновник не обеспечил проведение аукционов на покупку препаратов, необходимых для обеспечения в 2021 году не менее 76 тысяч льготников.

Это привело к серьезному нарушению прав граждан и дополнительным расходам казны. Чтобы выдать лекарства по отсроченным рецептам, подведомственному учреждению облздрава пришлось самостоятельно приобрести препараты на сумму более 210 миллионов рублей.

Кроме того, в июне прошлого года чиновника задержали при передаче взятки в размере в 500 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по Смоленской области. Таким образом он надеялся помочь своему знакомому, которому грозило лишение свободы.

Теперь чиновник сам предстанет перед судом - по обвинениям в халатности и даче крупной взятки должностному лицу (по части 1 статьи 293 и пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ).