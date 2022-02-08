В Тамбовской области задержали расхитителя могильных оград

Тамбовская полиция возбудила уголовное дело о краже против 49-летнего жителя поселка Мордово. Мужчину подозревают в краже элементов могильных оград.

В декабре и январе с поселкового кладбища исчезли 76 металлических дверец от оград захоронений. 7 февраля был задержан их похититель - он оказался местным жителем и ранее в поле зрения полиции не попадал, рассказали. "РГ" в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Мужчина рассказал, что несколько раз приезжал на кладбище ночью, снимал с оград дверцы, а затем продавал скупщикам металлолома. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ.