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08.02.2022 15:05
Рубрика: Происшествия

В Тамбовской области задержали расхитителя могильных оград

Текст: Антон Валагин

Тамбовская полиция возбудила уголовное дело о краже против 49-летнего жителя поселка Мордово. Мужчину подозревают в краже элементов могильных оград.

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В декабре и январе с поселкового кладбища исчезли 76 металлических дверец от оград захоронений. 7 февраля был задержан их похититель - он оказался местным жителем и ранее в поле зрения полиции не попадал, рассказали. "РГ" в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

Мужчина рассказал, что несколько раз приезжал на кладбище ночью, снимал с оград дверцы, а затем продавал скупщикам металлолома. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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