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08.02.2022 04:59
Рубрика: Экономика

"Аврора" запустит авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон

Текст: Александр Филимоненко

Единая дальневосточная авиакомпания возобновляет рейсы из Улан-Удэ в поселок Хужир, который находится на острове Ольхон, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Программа рейсов авиакомпании "Аврора" увеличится до 36 маршрутов

"С 18 февраля 2022 года авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Сибирская Легкая авиация" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Улан-Удэ - Хужир (остров Ольхон)", - говорится в сообщении​​.

С 18 февраля по 25 марта запланировано два рейса в неделю (по пятницам и воскресеньям), а со 2 марта - добавится третий (по средам). Время в пути на самолете L-410 составит 40 минут. Стоимость авиабилета - 1035 рублей в одну сторону.

Ольхон - крупнейший остров Байкала, Хужир - самый крупный населенный пункт Ольхона. Возобновление авиамаршрута открывает возможность организации туристических поездок на озеро.

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