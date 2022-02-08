"Аврора" запустит авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон

Единая дальневосточная авиакомпания возобновляет рейсы из Улан-Удэ в поселок Хужир, который находится на острове Ольхон, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"С 18 февраля 2022 года авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Сибирская Легкая авиация" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Улан-Удэ - Хужир (остров Ольхон)", - говорится в сообщении​​.

С 18 февраля по 25 марта запланировано два рейса в неделю (по пятницам и воскресеньям), а со 2 марта - добавится третий (по средам). Время в пути на самолете L-410 составит 40 минут. Стоимость авиабилета - 1035 рублей в одну сторону.

Ольхон - крупнейший остров Байкала, Хужир - самый крупный населенный пункт Ольхона. Возобновление авиамаршрута открывает возможность организации туристических поездок на озеро.