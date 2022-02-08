В Хабаровском крае завершилась тигриная перепись

В Хабаровском крае завершили перепись амурского тигра. Единовременный учет проходил в рамках государственного мониторинга этих краснокнижных хищников в России.

Подсчетом занимались около 300 специалистов под руководством 12 координаторов. За два дня они обследовали 312 маршрутов животных в девяти районах края: Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Амурском, Советско-Гаванском и Ванинском.

Учетчики прошли по звериным маршрутам, отмечая в специальных дневниках места, где встречали следы тигра. Записи передадут координаторам. Затем данные сопоставят с результатами сезонного наблюдения, и произведут сложные математические расчеты, используя в том числе искусственный интеллект.

- Предварительные результаты станут известны в июне - июле текущего года. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре, - рассказал и.о. начальника управления охотничьего хозяйства края Леонид Иванов.

В последний раз полосатых кошек в регионе считали в 2015 году. Тогда зафиксировали 109 - 110 особей. В этом году мониторинг организовали досрочно в связи с проведением 5-8 сентября 2022 года международного форума по сохранению популяции тигров во Владивостоке.