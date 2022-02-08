В якутском селе более 130 домов остались без тепла из-за аварии

В якутском селе Чурапча без тепла остались 132 жилых дома и пять социальных объектов. Авария произошла в ночь на 8 февраля из-за обрушения здания недействующей котельной на тепловые сети, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

Специалисты приступили к ликвидации аварии: поврежденный участок теплотрассы отключен, завалы расчищены, ведутся сварочные работы. В восстановительных работах задействованы 30 человек и пять единиц спецтехники. Коммунальщикам предстоит заменить по десять погонных метров трубопровода в условиях 40-градусных морозов.

Местные власти организовали подворовой обход домов, для жителей открыты пункты временного размещения с горячим питанием. Будет проведено служебное расследование с привлечением специалистов министерства ЖКХ и энергетики региона и Ленского управления Ростехнадзора. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры.

В селе Чурапча проживает более десяти тысяч человек.