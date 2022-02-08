Во Владивостоке близ продуктового рынка произошел пожар

Во Владивостоке огнеборцы потушили пожар возле продуктового рынка. Горел отдельно стоящий торговый павильон, где продают бытовую химию и продукты, передает РИА Новости. В социальных сетях распространяется видео с места событий: постройка горит открытым пламенем, а черный дым от пожара виден далеко вокруг.

По сообщению ГУ МЧС по региону, пожарные расчеты прибыли на место спустя шесть минут после сообщения о возгорании. Им удалось ликвидировать открытое горение на площади 200 квадратных метров.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет.