В аэропорту Самары испытают комплекс с беспилотником "Волк-18"

В аэропорту Курумоч под Самарой в реальных условиях эксплуатации начались испытания комплекса "ROSC-1", укомплектованного "дроном-перехватчиком" "Волк-18". Об этом сообщили во вторник в "Концерне ВКО "Алмаз-Антей".

Радиолокационно-оптический комплекс "ROSC-1" нейтрализует беспилотные летательные аппараты, обеспечивая тем самым безопасность объектов. Его испытывают в самарском аэропорту с понедельника, уточнили в компании.

Оборонные разработки не в первый раз трансформируются под нужды гражданского сектора. "ROSC-1" укомплектован "охотником за дронами" "Волк-18". Этот беспилотник в автоматическом режиме ведет поиск дронов, которые угрожают охраняемому объекту. В случае испытаний - это как раз аэропорт и воздушная зона вокруг.

Опасные беспилотники "Волк-18" выводит из строя специальными сетками-ловушками. После отстрела зарядов оператор может направить "охотника за дронами" на таран.

Макет комплекса "ROSC-1" с дронами-перехватчиками продемонстрируют на IX Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Форум пройдет в Москве 9-10 февраля.