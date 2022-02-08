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08.02.2022 03:00

АО "РЭС" продолжает консолидацию электросетей региона

Являясь крупнейшей электросетевой компанией региона, АО "РЭС" проводит системную работу по консолидации электросетей региона, основной целью которой является поддержание высокого уровня технического обслуживания объектов и оборудования для обеспечения качества и надежности энергоснабжения потребителей. В 2021 году энергетики значительно активизировали работу в данном направлении, достигнув впечатляющих результатов.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

По итогам года сетевой организацией приобретено в собственность 115 км линий электропередачи и 79 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 126 объектов электросетевого хозяйства. Суммарно электросетевое хозяйство АО "РЭС" пополнилось почти на 1800 условных единиц, а объем вложений в консолидацию электросетевой инфраструктуры вырос в 4 раза по сравнению с 2020 годом.

Среди принятых на обслуживание электросетей имеются самые разные категории объектов - от "возрастных" электросетей муниципальных образований в районах области до электросетевой инфраструктуры строящихся зданий и целых жилых комплексов, а также крупных промышленных площадок.

Отдельно стоит отметить работу по бесконтрольно функционирующим объектам, ведь такие электроустановки не имеют должного технического обслуживания и могут представлять угрозу для населения. За 2021 год 86 бесхозяйных объектов поставлены на баланс АО "РЭС", а значит им гарантирован высокий уровень эксплуатации благодаря профессионализму и многолетнему опыту сотрудников, развитой инфраструктуре, оснащенности разнообразной современной техникой, оборудованием, материалами и инструментами.

В 2022 году компанией будет продолжена системная работа по консолидации электросетей на территории Новосибирской области, специалистами АО "РЭС" уже ведутся переговоры о передаче ряда крупных энергообъектов.

Тем более, что сделать это стало быстрее и проще. Благодаря выделению в 2021 году специального подразделения по консолидации электросетевых активов, компании удалось сократить срок рассмотрения заявок в среднем с 30 до 10 рабочих дней, а срок согласования договоров - с 10 до 5 рабочих дней.

В целом, консолидация электросетевых объектов имеет преимущества как для собственников сетей, так и для конечных потребителей. Первые могут снять с себя текущие расходы и риски по содержанию электросетей, а вторые получат качественное и надежное электроснабжение.

Собственники электрических сетей могут подать заявку на продажу объектов электросетевого хозяйства в электронном виде по адресу info@eseti.ru или путем направления письма-предложения (заявки) в простой письменной форме с приложением копий имеющихся документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

Вся информация для владельцев электросетей представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе "Передача объектов электросетевого хозяйства в АО "РЭС", где также доступны для скачивания типовые формы документов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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