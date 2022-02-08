На горящем складе в Красноярске возникла угроза обрушения кровли

На складе мягких игрушек, который загорелся сегодня утром в Красноярске, появилась угроза обрушения кровли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание произошло во вторник в 09.53 по адресу Проспект имени газеты "Красноярский Рабочий", дом №9, где находится склад мягких игрушек. К моменту приезда пожарных из здания шел густой дым, огонь охватил площадь около 500 квадратных метров. Сейчас он распространился уже на 700 "квадратов", возникла угроза обрушения кровли.

По предварительным данным, людей в помещениях не было, поэтому эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

В тушении огня участвуют более четырех десятков человек, используется 13 единиц техники. Пожару присвоен второй номер сложности.