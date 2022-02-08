Транснефть - Западная Сибирь повышает надежность производственных объектов

Специалисты нефтепроводного предприятия завершили плановые работы на производственных объектах, расположенных в Новосибирской области.

Цель - обеспечение стандартов промышленной и экологической безопасности инфраструктуры общества в процессе ее дальнейшей эксплуатации.

В период плановой остановки транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Омск - Иркутск была выполнена вырезка дефектов на линейной части МН, произведена замена запорной арматуры на оборудование с высоким уровнем герметичности. На участке Анжеро-Судженск - Сокур устранены шесть ненормативных сварных элементов для дальнейшего диагностического обследования нефтепровода с пропуском внутритрубных инспекционных приборов. Дефектоскопия позволяет получать точную информацию о фактическом состоянии трубопроводов, а также планировать своевременное проведение необходимых плановых и профилактических ремонтов.

На Татарской нефтеперекачивающей станции на технологическом трубопроводе силами ремонтных бригад был заменен затвор обратный. Новое оборудование служит для предотвращения возможности образования обратного потока среды и исключения гидроудара при технологическом или аварийном падении давления.

В проведении плановых работ было задействовано 130 человек, 45 единиц специальной и автомобильной техники. В настоящее время транспортировка нефти производится в штатном режиме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"