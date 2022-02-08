В Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета

Во вторник депутат Новоселовского райсовета Красноярского края Андрей Шалько был найден мертвым. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее краевые СМИ опубликовали сведения о том, что тело депутата обнаружено у него дома в Новоселовском районе. Собеседник агентства подчеркнул, что признаков криминала не обнаружено, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

В главке Следственного комитета по Красноярскому краю случившееся официально не комментируют.