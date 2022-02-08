120 лет назад умер создатель знаменитой винтовки Мосина

120 лет назад ушел из жизни русский конструктор оружия, создатель трехлинейной винтовки Сергей Иванович Мосин. Это случилось 8 февраля 1902 года.

Сергей Мосин родился 14 апреля 1849 года в селе Рамонь Воронежской губернии. Его отец был отставным подпоручиком, а мать - местной крестьянкой.

Он учился сначала в Тамбовском, а затем Воронежском кадетском корпусе, с 1867 по 1870 годы - в Михайловском артиллерийском училище. После окончания получил чин подпоручика и отправился к месту службы в Царское Село. Через два года поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, которую закончил с золотой медалью. После окончания его направили на Тульский оружейный завод.

Летом 1883 года Сергей Иванович представил разработанные им образцы магазинных винтовок. Он усовершенствовал винтовку Бердана, приделав к ней магазин на восемь патронов. 16 апреля 1891 года утвердили образец "повторительной" четырехтактной винтовки. Она получила название "Трехлинейная винтовка образца 1891 года". Изюминками винтовки Мосина явились затвор оригинальной конструкции и трапециевидный магазин на пять патронов.

Кстати, в 1900 году в Париже трехлинейная штатная винтовка получила Гран-При. Официально она не носила его имя, но была известна как винтовка Мосина.

В апреле 1894 года Сергея Ивановича Мосина назначили начальником Сестрорецкого оружейного завода. Здесь он проработал до последних дней своей жизни. Под его руководством, в связи с организацией производства трехлинейных винтовок, завод переоснастили новым оборудованием.

Умер Сергей Иванович Мосин от воспаления легких, похоронен в Сестрорецке на городском кладбище. К тому времени он состоял в чине генерал-майора.

А винтовки и карабины системы Мосина нескольких модификаций производилась в России и Советском Союзе до 1947 года. Они стояли на вооружении до середины 1970-х годов.