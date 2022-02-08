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Скончался 90-летний ветеран "Ленфильма" Феликс Эскин

Наше кино
    08.02.2022, 14:40
Текст:   Марина Ледяева(Санкт-Петербург)
Фото: Киностудия "Ленфильм" Фото: Киностудия "Ленфильм"
Фото: Киностудия "Ленфильм"

Продюсер, драматург, директор многих картин и педагог Феликс Эскин ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила киностудия "Ленфильм".

Его жизнь тоже была похожа на кино, отмечали коллеги. В 1957 году он пришел на "Ленфильм" работать кочегаром и водопроводчиком. Но судьба свела Феликса Эскина с выдающимися режиссерами. Уже с 1962-го он становился администратором на съемках картин Герберта Раппапорта, Леонида Менакера, Льва Цацульковского и других мастеров.

Но особая страница биографии Феликса Эскина связана с режиссером Алексеем Германом. Эскин был директором его фильмов "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом", вошедших в золотой фонд кино.

Он также работал с Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Иосифом Хейфицем и другими известными режиссерами. Феликс Эскин писал сценарии для фильмов, преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

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