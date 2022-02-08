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Рубрика: Происшествия

В Калининграде лжеполицейского будут судить за похищение подростка

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Житель Калининграда, подделавший удостоверение полицейского, предстанет перед судом по обвинению в подделке документов, мошенничестве, похищении несовершеннолетнего и других преступлениях.

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Как сообщили в региональном СУ СК России, 24-летний обвиняемый был ранее судим за кражи. По версии следствия, в 2019 году он изготовил фальшивое удостоверение оперуполномоченного уголовного розыска со своей фотографией и использовал эту подделку в своей преступной деятельности.

Более 130 тысяч рублей он обманом получил с троих иностранных граждан летом 2020 года. По данным следствия, представляясь сотрудником полиции, он предлагал иностранцам помочь оформить разрешения на временное проживание на территории РФ или регистрацию по месту пребывания.

Тем же летом, по версии следствия, обвиняемый решил получить сумму покрупнее с 25-летнего калининградца, ранее привлекавшегося за незаконный оборот наркотиков. Припугнув того поддельным удостоверением полицейского, надел ему наручники, усадил в автомобиль и вывез в область.

Ударив парня несколько раз электрошокером, лжеполицейский заставил его взять в руки пакет с каким-то веществом и признаться в наркоторговле под видео- и аудиозапись. А затем предложил освободить его от якобы грозящей уголовной ответственности за 500 тысяч рублей. Часть денег - 50 тысяч - потерпевший отдал, а затем уехал за пределы региона и сорвал план обогащения.

Однако фигурант дела быстро нашел новую жертву и аналогичным образом похитил 17-летнего подростка - предъявил поддельное удостоверение, усадил в машину в наручниках и убедил, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков. Перед этим под предлогом "личного обыска" вытащил у парня из кармана четыре тысячи рублей.

Как полагает следствие, обвиняемый связался с родителями несовершеннолетнего и потребовал с них 100 тысяч рублей за непривлечение их сына к уголовной ответственности. При получении от отца подростка части требуемой суммы обвиняемый задержан оперативниками регионального управления МВД.

Сейчас он обвиняется по нескольким статьям УК в подделке документов, мошенничестве, похищениях людей, грабеже. На стадии предварительного следствия он в полном объеме признал вину. Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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