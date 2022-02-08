В Петербурге отмечают 185-ю годовщину со дня гибели Пушкина

На Черной речке в Петербурге был смертельно ранен великий поэт. Случилось это 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года. Ровно 185 лет назад поэт и камер-юнкер Александр Пушкин стрелялся с приемным сыном голландского дипломата Геккерна, бароном Жоржем Дантесом. И был смертельно ранен.

Известно, что поводом к дуэли стали три оскорбительных анонимных письма, полученных Пушкиным незадолго до развернувшихся событий. Аноним намекал на связь жены поэта с французским подданным Дантесом. К тому моменту почва для ревности была вполне готова. Жена Пушкина Наталья (урожденная Гончарова) была на тот момент первой красавицей Петербурга, которой благоволил сам Николай I.

Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. И тут в игру вступил дипломат Геккерн, по совету которого Дантес сделал предложение выйти за него замуж сестре Натальи Пушкиной - Екатерине Гончаровой. Расчет был на то, чтобы оправдать столь пристальное внимание Дантеса к сестрам Гончаровым. Дело того стоило, ведь скандал мог стать причиной высылки француза восвояси.

Дантес вызов поэта принял, но попросил перенести дуэль на время после свадьбы. Надеясь, что родственные чувства, возможное заступничество Натальи Николаевны сыграют свою роль.

Пушкин согласился отсрочить дуэль, и свадьба французского подданного и Екатерины Гончаровой действительно состоялась. Но это не помешало Дантесу продолжать, как тогда говорили, волочиться за женой поэта. Ярость Пушкина подогревалась разнообразными слухами о якобы продолжающейся связи Наталии Гончаровой с Дантесом и интригами Геккерна.

В конце концов, он послал дипломату крайне оскорбительное письмо, на которое, по принятым тогда правилам, возможно было отреагировать только вызовом на дуэль. Но поскольку Геккерн, в силу своего статуса, не мог выяснять отношения в таком формате, вызов был сделан от лица Дантеса.

Историки утверждают, что теоретически дуэль могла бы не состояться. Уже по пути к Черной речке Пушкин со своим секундантом Константином Данзасом встретили сани с супругой поэта. Но близорукая Наталья Николаевна не заметила, кто ехал во встречных санях, сам же Пушкин смотрел в другую сторону.

Дуэль могла бы предотвратить полиция. Но, по воспоминаниям Данзаса, записанных поэтом Александром Аммосовым, отряд был послан в другое место. Одним из объяснений такой "ошибки" историки называют личное нерасположение к Пушкину главного жандарма страны Бенкендорфа.

С другой стороны, сами условия дуэли были прописаны так, что не оставляли шансов участникам остаться невредимыми. Стрелялись дуэлянты с 10 шагов и, в случае промахов со обеих сторон, поединок возобновлялся. По воспоминаниям Данзаса, Пушкин принял условия, даже не дочитав их до конца.

Еще одно грубое нарушение дуэли состояло в том, что оружие из двух одинаковых наборов дуэлянты должны были выбирать непосредственно перед поединком. Кому как повезет. Но в данном случае Дантес стрелял из своего пистолета (возможно, пристрелянного и более точного), Пушкин же - из того, что было куплено в магазине за пару часов до встречи.

В жизни Пушкина было немало дуэлей. По одним данным - 21, по другим - 29. И только четыре состоялось. На Черной речке - стала последней.

Истекающего кровью поэта больше часа везли домой. Отправившийся за врачом секундант, обошел три адреса, пока не застал дома хоть какого-то доктора. Первым на Мойку, 12 прибыл доктор Задлер, уже успевший к тому времени перевязать рану убийцы Пушкина - Дантеса. Позже Пушкина осмотрел лейб-медик царя Николай Арендт, который сказал: "Штука скверная, он умрет". Меньше чем через два дня, 10 февраля, "в 2 часа 45 минут пополудни" поэт скончается.

Когда новость о дуэли разлетелась по Санкт-Петербургу, к дому по адресу Мойка, 12 стали стекаться люди. И вплоть до самой кончины поэта толпа лишь прибывала. Пришлось даже обратиться в Преображенский полк, чтобы у входа в дом для порядка поставили часовых.

Все два дня близкие и родные, друзья и приятели, знакомые и незнакомые, все-таки продолжали надеяться на лучшее. Известна фраза жены Пушкина Натальи Гончаровой, которую по воспоминаниям Жуковского она произнесла доктору Спасскому: "Вот увидите, он будет жить, он не умрет".

В известном смысле Александр Пушкин действительно не умер. Его произведения, его творчество, сама его жизнь продолжают оставаться главным достоянием культурной России. Даты рождения и смерти великого поэта широко отмечаются. На месте дуэли, у стелы, установленной в память гения, в феврале ежегодно собираются поклонники его творчества, возлагают цветы, читают стихи и прозу автора. Школьники Приморского района Петербурга несут "поэтическую вахту" в мини-сквере "Пушкин ушел", разбитом в 2016 году.

Память поэта чтят, конечно, не только в Петербурге. Все культурные и образовательные учреждения страны, от крупнейших музеев до небольших сельских библиотек, проводят мероприятия, посвященные этим датам.

За годы, прошедшие с того, трагического для русской культуры, дня столько написано, изучено, расследовано, доказано и опровергнуто, что события можно проследить буквально по часам. Каждый из ныне живущих может составить собственное мнение об этом.

Например, во Всероссийском музее А.С. Пушкина детально восстановлен последний год жизни поэта, создан своеобразный пушкинский календарь, охватывающий двенадцать последних месяцев земного пути поэта.