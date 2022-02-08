В Вологодской области завели дело на энергетиков из-за отключений света

СК Вологодской области возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц энергетической компании, работающей в регионе.

Как сообщили в ведомстве, около месяца - с 12 декабря по 7 января - более чем в 130 населенных пунктах Вологодчины происходили массовые и длительные отключения электроэнергии. Это затронуло Судское, Нелазское и Уломское поселения Череповецкого района.

ЧП случались из-за обрыва проводов, повреждений опор линий электропередач и падения на них деревьев.

Следствие считает, что причиной этого стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами энергетической компании. Они должны были содержать в порядке и вовремя ремонтировать сети, поврежденные стихией.

Халатность привела к возникновению аварийных ситуаций и нарушению прав множества людей на нормальные условия жизни. В районе даже пришлось вводить режим ЧС.

Следствие определит виновных и размер причиненного вреда.