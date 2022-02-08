В Заполярье увеличат сумму регионального материнского капитала

С 1 июня 2022 года в Мурманской области сумма регионального материнского капитала увеличится со 136 тысяч до 141,5 тысячи рублей. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- С начала года средствами регионального маткапитала можно воспользоваться сразу после рождения или усыновления третьего и последующих детей. Ранее это было возможно только после достижения ребенком полутора лет, - подчеркнул глава региона.

Также в этом году единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс будет увеличено и составит более 4,9 тысячи рублей. Заявления на выплату начнут принимать с 1 июня. Многодетным семьям пособие выплачивается вне зависимости от семейного дохода.

Сегодня в Заполярье действуют 24 меры поддержки семей с детьми, 16 из которых - региональные. Разные виды соцподдержки получают около 60 тысяч семей региона.