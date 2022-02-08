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08.02.2022 11:09
Рубрика: Происшествия

В Ростове-на-Дону водитель протаранил 15 авто во дворе многоэтажки

Текст: Наталья Коротченко

Полицейские Ростова-на-Дону задержали 29-летнего жителя Орловского района региона, протаранившего на своей иномарке 15 автомобилей, припаркованных во дворе одного из многоквартирных домов жилкомплекса "Екатерининский".

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Как сообщает пресс-служба УМВД по области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,1 промилле алкоголя.

Выяснилось, что нарушитель действовал умышленно. Кроме того, ранее он был лишен прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и оштрафован за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

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