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Рубрика: Происшествия

Верховный суд РК подтвердил законность УДО экс-мэра Евпатории

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Верховный суд Крыма подтвердил законность принятого в ноябре прошлого года Керченским городским судом решения об условно-досрочном освобождении бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

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С апелляционным представлением на решение об УДО в Верховный суд обратился прокурор. Коллегия судей приняла во внимание, что Филонов отбыл более половины срока от назначенного наказания и возместил ущерб. Кроме того, судьи учли положительную характеристику экс-главы Евпатории, поощрения с места отбывания наказания, отсутствие взысканий, а также то, что администрация исправительного учреждения сочла его условно-досрочное освобождение целесообразным. Не возразил против такого решения и представитель потерпевшего.

Также суд не нашел оснований для отмены решения о лишении Филонова права занимать должности на государственной службе.

Весной прошлого года Верховный суд Крыма увеличил срок наказания для бывшего мэра Евпатории до шести с половиной лет лишения свободы. В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года и восемь месяцев.

Напомним, чиновнику инкриминировано превышение полномочий, когда он поручил своим подчиненным разделить земельный участок площадью почти 14 гектаров в поселке Заозерном. В дальнейшем вид разрешенного использования этих земельных наделов был изменен для уменьшения арендной платы и строительства на этой земле жилого и рекреационно-развлекательного комплексов. В результате ООО "Ривьера" не заплатила в бюджет Евпатории те самые 38 миллионов рублей, которые судом взысканы с экс-мэра.

По другому эпизоду Филонов незаконно передал имущество МУП "КурортТоргСервис" на 43 миллиона рублей в уставный капитал коммерческой организации, с директором которой он поддерживал дружеские отношения. Помещения магазинов и торговые места возвращены в собственность города.

Адвокаты Филонова настаивали на невиновности подзащитного, который был главой администрации Евпатории с ноября 2014 года до апреля 2019-го.

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