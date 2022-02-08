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08.02.2022 10:19
Рубрика: Происшествия

На Ямале жилец дома замуровал дверь шумного соседа монтажной пеной

Текст: Екатерина Призова

В Ноябрьске уставшие от постоянного шума жители многоквартирника пошли на крайние меры: они монтажной пеной замуровали дверь соседа, который постоянно на полную громкость включал музыку и не реагировал на просьбы сделать ее потише.

Фото: iStock
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Информация об это и фото запененной двери появилось в местном паблике в соцсети в "ВКонтакте". Подписчик рассказал, что сосед снимает жилье. После того, как стало понятно, что своими силами жильцам дома не справиться, они вызвали полицию, но по закону шуметь нельзя только по ночам, поэтому стражи порядка ничего не могил сделать с меломаном.

В итоге один из соседей закупорил тому дверь.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали агентству РИА Новости в пресс-службе МВД Ямала.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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