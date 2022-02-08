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08.02.2022,  
10:28
Текст:  Антон Валагин

Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания

Фото: СКБМ Фото: СКБМ
Фото: СКБМ

Завершаются предварительные испытания плавающего бронетранспортера БТР-3Ф для морской пехоты ВМФ России. "Курганмашзавод" готов к серийному производству машины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации Ростех.

Фото: RT Online / youtube.com
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- Тестирование БТР-3Ф продолжалось более года. В морских условиях были проверены водоходные качества машины. Проведены стрельбовые испытания, изделие показало стойкость ко внешним воздействиям - в том числе от обычного вооружения, - рассказали в госкорпорации.

"Курганмашзавод" подготовил оборудование для серийного производства бронетранспортера. Оно начнется после подписания контракта с Минобороны.

Гусеничный плавающий БТР-3Ф создан на базе флотской версии БМП-3Ф. Вместо штатной подбашенной коробки на БТР установлена высокая рубка с дополнительной броневой защитой. Десантное отделение транспортера вмещает 14 морских пехотинцев с вооружением. Масса машины 18,9 тонны, она может перевозиться военно-транспортными самолетами. БТР вооружен крупнокалиберным пулеметом "Корд" в дистанционно управляемом модуле.

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