Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания

Завершаются предварительные испытания плавающего бронетранспортера БТР-3Ф для морской пехоты ВМФ России. "Курганмашзавод" готов к серийному производству машины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации Ростех.

- Тестирование БТР-3Ф продолжалось более года. В морских условиях были проверены водоходные качества машины. Проведены стрельбовые испытания, изделие показало стойкость ко внешним воздействиям - в том числе от обычного вооружения, - рассказали в госкорпорации.

"Курганмашзавод" подготовил оборудование для серийного производства бронетранспортера. Оно начнется после подписания контракта с Минобороны.

Гусеничный плавающий БТР-3Ф создан на базе флотской версии БМП-3Ф. Вместо штатной подбашенной коробки на БТР установлена высокая рубка с дополнительной броневой защитой. Десантное отделение транспортера вмещает 14 морских пехотинцев с вооружением. Масса машины 18,9 тонны, она может перевозиться военно-транспортными самолетами. БТР вооружен крупнокалиберным пулеметом "Корд" в дистанционно управляемом модуле.