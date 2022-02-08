РХТУ им. Менделеева станет "зеленым" университетом

В День российской науки и. о. ректора РХТУ им. Менделеева Илья Воротынцев рассказал о планах развития университета.

"В основе приоритетных направлений нашей работы - принципы устойчивого развития: в РХТУ еще 23 года назад была открыта кафедра "зеленой" химии и устойчивого развития, так что для нас забота об экологии - не новая история, - отметил Воротынцев. - Но сегодня мы придаем ей новый импульс: говорим уже не только о химии, но и об энергосбережении, экономике замкнутого цикла, непрерывном экологическом образовании. У нас уже есть консорциум "Промышленные ЭкоТехнологии", который занимается этими вопросами, и мы активно развиваем это направление вместе с нашими партнерами - технологическими компаниями и университетами".

Воротынцев подчеркнул: трансформация университета - это не только научно-технологические и образовательные, но и социальные проекты, связанные в том числе с развитием инфраструктуры и зеленой среды кампусов РХТУ.

"Речь в том числе и о создании открытых площадок, где будут проходить лекции и просветительские мероприятия. Начало уже положено: у нас есть технопарк "Менделеев центр", куда могут прийти жители Москвы, родители с детьми и познакомиться с современными технологиями", - рассказал он.