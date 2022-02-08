Россия в 2021 году экспортировала обуви более чем на 186 млн долларов

Россия за 9 месяцев 2021 года продала за рубеж обуви более чем на 186 млн долларов. Общий объем экспорта составил порядка 20,5 млн пар. Такие данные приводит национальный научный центр компетенций.

Странами-лидерами по закупкам обуви из России стали Беларусь (на 73,6 млн долларов), Казахстан (64,2 млн), Украина (почти 22 млн), Кыргызстан (2,5 млн) и Армения (почти 2 млн долларов). Всего же в России за 9 месяцев прошлого года легально произведены 127,5 млн пар обуви.

При этом общий объем импорта обуви в Россию за январь-сентябрь 2021 года составил более 244 млн пар обуви на сумму 2,7 млрд долларов. Обувь в страну возили из Китая (54% от всего импорта, почти на 1,5 млрд долларов), Вьетнама (339 млн), Италии (260 млн), Беларуси (130 млн) и Индонезии (112 млн долларов).

Также за 9 месяцев 2021 года за нарушения при производстве было конфисковано и изъято 435,2 тысяч пар обуви.