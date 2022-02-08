Роструд разъяснил, может ли начальник отозвать работника из отпуска

Бывают ситуации, когда работник, находясь в законном отпуске, получает сообщение от начальства, которое просит прервать отдых и вернуться на работу. Законно ли это?

Законно, но лишь в том случае, если работник дает на это согласие, разъясняют специалисты Роструда в Instagram. Если человек категорически не хочет прерывать свой отдых, заставлять его никто не имеет права.

Если отпуск прерван, то неиспользованную часть сотрудник может отгулять в удобное время в течение года или присоединить к отпуску в следующем году.

Нельзя отозвать из отпуска работников моложе 18 лет, беременных женщин, а также тех, кто трудится на вредных и опасных производствах.