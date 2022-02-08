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Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев

Новости
    08.02.2022, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

7 февраля скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ Арнольд Сысуев. Информация о смерти артиста появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Арнольд Николаевич Сысуев родился 23 июля 1940 года. В 1964-м окончил Московский институт культуры. Служил в Бийском городском драматическом театре, Кимрском театре драмы и комедии, Ферганском областном драматическом театре, Димитровградском драматическом театре и в Вологодском ТЮЗе.

Среди сценических работ - Попрощин в "Записках сумасшедшего", Счастливцев в "Лесе" и Шмага в "Без вины виноватые" Островского.

Экранная жизнь Сысуева началась эпизодическими ролями в "Войне и мире" Бондарчука и "Вие", где молодой актер сыграл одного из бурсаков. Далее - "Великие авантюристы" и "Великие династии", "Багровый цвет снегопада" - последняя режиссерская работа постановщика "Белого солнца пустыни" Владимира Мотыля, Минька в "Исаеве".

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