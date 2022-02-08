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Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак

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    08.02.2022, 10:26
Текст:   Олег Усков

На 74-м году жизни умер лауреат премии "Оскар" Роберт Блалак, американский режиссер, продюсер и специалист по спецэффектам. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от вдовы артиста.

Блалак родился 9 декабря 1948 года в Панаме. В возрасте 29 лет Роберт встал у руля технической стороны "Звездных войн", при этом многое из того, что Блалак сделает в те годы, будет признанно революционным. Особенно с учетом бюджетных ограничений: оборудование систем VistaVision Золотой эпохи Голливуда он купил за гроши, выжав из него по максимуму. А именно - модернизировав реликт с помощью более современной оптики.

Естественно, Блалак стал частью прославленной команды Industrial Light and Magic, многие технологии создавая буквально с нуля, так как на 20th Century Fox по сути не было подразделения, целенаправленно занимающегося визуальными эффектами.

Результат - "Оскар" в 1978 году за лучшие визуальные эффектны четвертого эпизода "Звездной саги". Плюс в 1983-м Блалак добавит в свою копилку престижных трофеев "Эмми" - за работу над постапокалиптической драмой Мейера "На следующий день".

Кроме того, на счету Блалака "Аэроплан!" Цукеров и Абрахамса, "Братья Блюз", "Люди-кошки", третьи "Челюсти", "Робокоп", "Корпорация "Бессмертие", "Крепость", "Побег роботов".

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