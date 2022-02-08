Новости

Скончался 90-летний ветеран "Ленфильма" Феликс Эскин 14:40
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 13:48
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 13:23
Стивен Содерберг раскритиковал фильмы о супергероях за отсутствие секса 13:19
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 13:18

Вышел трейлер детектива "Мегрэ и таинственная девушка" с Депардье

Новости
    08.02.2022, 14:39
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Arna Media Фото: Arna Media
Фото: Arna Media

Компания Arna Media представила трейлер фильма о легендарном сыщике комиссаре Мегрэ. Главную роль в фильме сыграл Жерар Депардье.

Остросюжетный детектив производства Бельгии и Франции выйдет в прокат 31 марта. Режиссером выступил Патрис Леконт ("Девушка на мосту", "Насмешка", "Человек с поезда", "Мой лучший друг").

По сюжету фильма комиссар Мегрэ берется за расследование убийства молодой девушки. Ее тело найдено ранним утром в центре Парижа, и у следствия нет никаких подозреваемых.

Комиссар Мегрэ - герой популярной серии книг бельгийского писателя Жоржа Сименона, полицейский, который распутывает преступления. В разные годы роль детектива исполняли Майкл Гэмбон, Жан Габен, Бруно Кремер, отечественные актеры Армен Джигарханян, Владимир Самойлов и Михаил Данилов.

Новости

Вышел трейлер второго сезона сериала Евгения Кулика "Два" 12:23
Сериал "Андор" продлен на второй сезон 11:43
Netflix покажет российский сериал "ЗАТО" об исчезновении ребенка 11:42
Создатель "Богемской рапсодии" снимет байопик про Майкла Джексона 11:37
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышло видео с новыми кадрами из "Бэтмена" 10:57
Netflix показал русский трейлер сериала "Викинги: Вальхалла" 10:50
Вышел трейлер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 10:32
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
"Пацанов" продлили на четвертый сезон еще до премьеры третьего 11:17
В Кувейте показ фильма "Смерть на Ниле" запретили из-за Галь Гадот 07.02.2022
Вышел трейлер триллера "Сияющие девушки" с Элизабет Мосс 07.02.2022
⧣ драма
Фото: Emmanuel Dunand/AFP Photo
Брюс Уиллис получил персональную номинацию "Золотой малины" 07.02.2022
Китайский стриминг вернул скандальную концовку "Бойцовского клуба" 07.02.2022
Сериал "Колесо времени" может быть продлен на третий сезон 07.02.2022