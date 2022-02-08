Вышел трейлер детектива "Мегрэ и таинственная девушка" с Депардье

Компания Arna Media представила трейлер фильма о легендарном сыщике комиссаре Мегрэ. Главную роль в фильме сыграл Жерар Депардье.

Остросюжетный детектив производства Бельгии и Франции выйдет в прокат 31 марта. Режиссером выступил Патрис Леконт ("Девушка на мосту", "Насмешка", "Человек с поезда", "Мой лучший друг").

По сюжету фильма комиссар Мегрэ берется за расследование убийства молодой девушки. Ее тело найдено ранним утром в центре Парижа, и у следствия нет никаких подозреваемых.

Комиссар Мегрэ - герой популярной серии книг бельгийского писателя Жоржа Сименона, полицейский, который распутывает преступления. В разные годы роль детектива исполняли Майкл Гэмбон, Жан Габен, Бруно Кремер, отечественные актеры Армен Джигарханян, Владимир Самойлов и Михаил Данилов.