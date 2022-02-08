Указ главы Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2022 года № 2296 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) подпункты 3, 4, 6 пункта 2.1 признать утратившими силу;

2) абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8. Требования пункта 2.3, абзаца второго пункта 2.9, подпунктов 6, 7 пункта 3.1, абзаца второго подпункта 7 пункта 3.3 настоящих Правил не распространяется на граждан:";

3) подпункт 5 пункта 3.1 признать утратившим силу;

4) подпункт 7 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"7) допускать на работу лиц при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа:

после отпуска или иных дней отдыха продолжительностью более 2 календарных дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней;

после отпуска или иных дней отдыха в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней;".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2020 г. № 1099 "Об исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 признать утратившим силу;

2) в перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, раздел "Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" признать утратившим силу.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







