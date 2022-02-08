Указ главы Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2022 года № 2296 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Новости

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Турции 13:50
Бундесбанк фиксирует рекордный приток капиталов в Россию 13:49
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 13:48
Спецсвязь заключила соглашение с "ГАЗ" о разработке спецтранспорта 13:44
В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности 13:37
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси 13:31
Кремль был готов к продолжительным переговорам с Макроном 13:29
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 13:23
Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений 13:21
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 13:18
В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида 13:15
В византийской крепости найдены ранее неизвестные науке гибридные мечи 13:15
На Урале объяснили, кому не требуется самоизоляция из-за COVID-19 13:13
Spotify выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении" 13:09
В Москве продолжает сокращаться количество госпитализированных с COVID-19 13:09
В Москве пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности для школьников 13:03
Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на 20 км на Олимпиаде в Пекине 12:52
Начались съемки сериала "Одесса" 12:43
Основателя антивирусной компании McAfee, умершего в испанской тюрьме летом, не похоронили до сих пор 12:42
"Яндекс" ответил на претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению 12:38
НАК: Спецслужбы предотвратили теракты в образовательных учреждениях нескольких регионов 12:35
РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель 12:02
Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет 11:58
Оперштаб назвал регион, где пока не выявлены случаи заражения "омикроном" 11:51
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 февраля 2022 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2022 года № 2296 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) подпункты 3, 4, 6 пункта 2.1 признать утратившими силу;

2) абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8. Требования пункта 2.3, абзаца второго пункта 2.9, подпунктов 6, 7 пункта 3.1, абзаца второго подпункта 7 пункта 3.3 настоящих Правил не распространяется на граждан:";

3) подпункт 5 пункта 3.1 признать утратившим силу;

4) подпункт 7 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"7) допускать на работу лиц при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа:

после отпуска или иных дней отдыха продолжительностью более 2 календарных дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней;

после отпуска или иных дней отдыха в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней;".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 6 апреля 2020 г. № 1099 "Об исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 признать утратившим силу;

2) в перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, раздел "Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" признать утратившим силу.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией