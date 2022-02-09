Депутат Рашкин не пришел в суд из-за положительного теста на COVID-19

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не присутствовал в среду на заседании суда, где рассматривался вопрос о продлении ему запрета определенных действий по делу о незаконной охоте.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, перед заседанием в суд поступило ходатайство защиты о рассмотрении просьбы следователя в отсутствие Рашкина, так как он сдал положительный тест на COVID-19. В итоге суд продлил депутату запрет определенных действий, в том числе и запрет на участие в охоте - до 29 марта.