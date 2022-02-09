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09.02.2022,  
10:54
Текст:  Олег Корякин

Forbes назвал МиГ-31К угрозой возмездия для НАТО

Forbes опасается появления МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами", у границ НАТО.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Журнал Forbes взволновало возможное появление модифицированных МиГ-31К в Калининградской области. Поводом к тому, послужило видео в соцсетях, где запечатлен истребителей с ракетой, похожей на "Кинжал".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
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Автор издания Себастьян Роблин напоминает, что эта ракета, известная так же как Х-47М2, имеет дальность поражения до 2000 километров и способна нести 500-килограммовую боеголовку. В десять раз превышая скорость звука, она оставляет средствам противовоздушной обороны мало времени для реакции, поскольку летит по более низкой траектории, чем баллистическая ракета, и может маневрировать.

Поэтому, делает вывод обозреватель, развертывание МиГ-31К в Калининграде могло бы стать "предупреждением и угрозой возмездия" для НАТО.

По мнению военного аналитика Роба Ли, "Кинжал", выпущенный из воздушного пространства Калининграда, может достичь за 7-10 минут большинства западноевропейских столиц.

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