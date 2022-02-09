Минтранс намерен расширять программу субсидирования авиарейсов

В Минтрансе намерены расширять программу субсидирования авиарейсов. Об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, делать это необходимо, в первую очередь, из-за размеров страны.

"Мы сейчас этим путем идем, потому что связать страну, о чем говорит президент, невозможно без авиации. Потому что наша страна - это огромная территория, самая большая в мире, более 17 млн кв. км. Мы, конечно, идем по пути субсидирования перевозок", - сказал Савельев.

Ранее в Росавиации также выразили уверенность, что программы финансовой поддержки межрегиональных перелетов сохранятся и после пандемии. В России в 2021 году субсидируемыми маршрутами воспользовались более 4 млн пассажиров. В 2022 году на эти программы будет выделено 27,5 млрд рублей.