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09.02.2022,  
10:26
Текст:  Алексей Брусилов

На Украине похвастались умением ремонтировать американские Humvee

В вооруженных силах Украины продолжается эксплуатация нескольких сотен внедорожников Humvee американского производства. Во вторник в Сети были размещены фотографии из пятого центра технического обслуживания и ремонта этих прибывших из-за океана иномарок, расположенного в Житомире.

В его специализированном цехе, стены которого украшены флагами США, проходит капитальный ремонт автомобилей.

Машины разбирают, заменяют неисправные детали и механизмы и после покраски вновь отправляют в различные подразделения, в том числе находящиеся в Донбассе.

Всего, по разным оценкам, в настоящее время в ВСУ имеется 350 Humvee различных модификаций, доставленных в рамках бесплатной военной помощи, в том числе бронированные, и обычные образцы. Большинство из них, как сообщалось, находилось на хранении, хотя часть успела в разное время повоевать в Ираке.

Также продолжается использование менее полусотни старых М1097А2, полученных еще в начале нулевых.

Фото: Вадим Антонов / youtube.com
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Они прошли доработку на львовском ремонтном бронетанковом заводе. На них установили дополнительную защиту, вооружили пулеметами НСВТ "Утес", смонтировали приборы ночного видения и новые радиостанции. В таком виде броневики отправили на территорию бывшей Югославии, а потом вернули назад на Украине.

Интересно, что несколько лет назад сообщалось о создании во Львове совместного предприятия по ремонту и модернизации Humvee. Украинские СМИ тогда писали, что этот объект станет центром мирового уровня, и вот-вот последуют многочисленные заказы из-за рубежа. Однако все, как всегда, ограничилось лишь громкими декларациями.

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