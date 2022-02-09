На Украине похвастались умением ремонтировать американские Humvee

В вооруженных силах Украины продолжается эксплуатация нескольких сотен внедорожников Humvee американского производства. Во вторник в Сети были размещены фотографии из пятого центра технического обслуживания и ремонта этих прибывших из-за океана иномарок, расположенного в Житомире.

This is the 5th Maintenance and Repairs Center in Zhytomyr, 🇺🇦Ukraine’s only military unit where 🇺🇸U.S.-provided Humvees get overhauled.

It’s a cool place to visit — the smell of diesel fuel gets mixed with the sound of pop music in the air. pic.twitter.com/xODKaKrVCg — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 8, 2022

В его специализированном цехе, стены которого украшены флагами США, проходит капитальный ремонт автомобилей.

Машины разбирают, заменяют неисправные детали и механизмы и после покраски вновь отправляют в различные подразделения, в том числе находящиеся в Донбассе.

Всего, по разным оценкам, в настоящее время в ВСУ имеется 350 Humvee различных модификаций, доставленных в рамках бесплатной военной помощи, в том числе бронированные, и обычные образцы. Большинство из них, как сообщалось, находилось на хранении, хотя часть успела в разное время повоевать в Ираке.

Также продолжается использование менее полусотни старых М1097А2, полученных еще в начале нулевых.

Они прошли доработку на львовском ремонтном бронетанковом заводе. На них установили дополнительную защиту, вооружили пулеметами НСВТ "Утес", смонтировали приборы ночного видения и новые радиостанции. В таком виде броневики отправили на территорию бывшей Югославии, а потом вернули назад на Украине.

Интересно, что несколько лет назад сообщалось о создании во Львове совместного предприятия по ремонту и модернизации Humvee. Украинские СМИ тогда писали, что этот объект станет центром мирового уровня, и вот-вот последуют многочисленные заказы из-за рубежа. Однако все, как всегда, ограничилось лишь громкими декларациями.