Новости

Стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифософский" 15:18
Крис Пайн снимет в своем первом фильме Дэнни Де Вито и Аннетт Бенинг 14:21
Умер актер и режиссер, соратник Киры Муратовой Геннадий Тарасуль 14:17
Джеймс Ганн перечислил Содербергу интимные сцены в кинокомиксах 14:01
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53

Новым членом жюри в шоу "Маска" стал Тимур Батрудинов

Новости
    09.02.2022, 16:41
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Организаторы телевизионного шоу "Маска" назвали имя пятого члена жюри в новом сезоне передачи. Им оказался комик и актер Тимур Батрудинов.

Презентация нового сезона состоялась в сообществе "Маски" во "ВКонтакте". Там показали всех постоянных членов судейской команды - Валерию, Филиппа Киркорова, Регину Тодоренко и Тимура Родригеза, а также и нового участника - резидента Comedy Club Батрудинова.

До этого в жюри "Маски" также участвовали Гарик Мартиросян и Александр Ревва.

Проект "Маска" является российской адаптацией международного шоу, в котором знаменитости выступают на сцене в полностью закрытом костюме (как правило, необычном), после чего зрители и жюри голосуют за худшего исполнителя. Кто скрывается под маской, становится известно только тогда, когда участник покидает проект. Снявший маску последним становится победителем шоу.

Новости

Умер джазмен Збигнев Намысловский 11:45
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом 11:39
Умер легендарный мультипликатор Боривой Довникович 11:16
Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушка из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
⧣ Россия
Фото: Киностудия "Ленфильм"
Скончался 90-летний ветеран "Ленфильма" Феликс Эскин 08.02.2022
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 08.02.2022
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 08.02.2022
⧣ музыка
Фото: Getty Images via AFP
Объявлены номинанты премии "Оскар-2022" 08.02.2022
Создатель "Богемской рапсодии" снимет байопик про Майкла Джексона 08.02.2022
На 53-м году жизни умер шансонье Юрий Филь 08.02.2022
⧣ телевидение
Фото: youtube.com/ Brian Daugherty
Умер знаменитый шоумен и актер Бамбер Гаскойн 10:45
Умер создатель "Волшебного мира Диснея" Джулиан Фаулз 07.02.2022
В Каире умерла актриса Аида Абдель Азиз 05.02.2022