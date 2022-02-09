Новым членом жюри в шоу "Маска" стал Тимур Батрудинов

Организаторы телевизионного шоу "Маска" назвали имя пятого члена жюри в новом сезоне передачи. Им оказался комик и актер Тимур Батрудинов.

Презентация нового сезона состоялась в сообществе "Маски" во "ВКонтакте". Там показали всех постоянных членов судейской команды - Валерию, Филиппа Киркорова, Регину Тодоренко и Тимура Родригеза, а также и нового участника - резидента Comedy Club Батрудинова.

До этого в жюри "Маски" также участвовали Гарик Мартиросян и Александр Ревва.

Проект "Маска" является российской адаптацией международного шоу, в котором знаменитости выступают на сцене в полностью закрытом костюме (как правило, необычном), после чего зрители и жюри голосуют за худшего исполнителя. Кто скрывается под маской, становится известно только тогда, когда участник покидает проект. Снявший маску последним становится победителем шоу.