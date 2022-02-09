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По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал

Новости
    09.02.2022, 13:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Повесть Стругацких "Трудно быть богом", одно из самых прославленных и почитаемых произведений авторов, ждет очередная экранизация. На этот раз - в формате масштабного международного проекта.

Как сообщает Team Films, компания совместно с онлайн-кинотеатром IVI уже начинают работу над предприятием. Сопродюсерами выступят глава Team Films Теймур Джафаров и генеральный директор IVI Олег Туманов.

Создатели сулят звездный каст: в настоящее время идут переговоры с ведущими российскими режиссерами, актерами и операторами (пока - без имен). В качестве локаций рассматриваются Россия, Хорватия и Черногории.

При этом Джафаров отметил, что мечтал экранизировать "Трудно быть богом" еще с юношества, так как повесть - это "квинтэссенция философии, приключений, экшна и детектива". А авторские полнометражные фильмы по книге охватывали, по его мнению, только малую часть произведения. "Мы хотим отразить все наполнение романа, все его аспекты", акцентирует продюсер.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарий напишет Андрей Золотарев ("Спутник" с Акиньшиной и Федоровым). Даты еще не обозначаются.

"Трудно быть богом" была написана в 1963 году и опубликована на следующий год. В 1989 году произведение вольно экранизировал Петер Фляйшман. В 2014-м до массового зрителя добралась мученическая версия Германа, над которой режиссер работал четырнадцать лет и которая была завершена после его смерти сыном. Причем снимать картину Герман решил еще в 1968-м - именно тогда они с Борисом Стругацким подготовили первый вариант сценария, получив разрешение сверху.

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