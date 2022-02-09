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09.02.2022 19:07
Рубрика: В мире

Послом США в ФРГ впервые станет женщина

Текст: Юрий Ершов

Посольство США в Германии впервые возглавит женщина, сообщает информагентство DPA. Президент Пенсильванского университета 72-летняя Эми Гутман.

Фото: EPA
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Ее кандидатуру, предложенную президентом Джозефом Байденом, во вторник утвердил большинством голосов американский сенат. Перед отъездом на новое место работы в Берлин Гутман должна пройти формальную процедуру принесения присяги.

Гутман - дочь Курта Гутмана, немецкого еврея, который в 1934 году, будучи студентом, эмигрировал от преследований из нацистской Германии, Сначала в Индию, где после окончания учебы работал на строительстве металлургического завода. Там он прожил до 1948 года, когда во время поездки в США не встретил будущую жену Беатрис и переселился в Америку. В следующем году у них родилась дочь Эми.

На слушаниях в международном комитете сената в декабре она рассказала, что не забывает наставления отца и неуклонно следует им: "Всегда выступать против антисемитизма, расизма и любых форм фанатизма и дискриминации", а также "за свободу и демократию, процветание и верховенство закона, национальную безопасность и уважение достоинства всех".

Конечно, Байден не просто так предложил кандидатуру Гутман. В кругах Демократической партии она завоевала серьезный авторитет. И как успешный руководитель Пенсильванского университета, в котором частенько выступал с лекциями нынешний глава государства. И как человек государственного мышления, когда работала у Барака Обамы в Белом доме во главе одной из комиссий.

Эми Гутман не является классическим дипломатом. Но, как пишет газета Welt, она хорошо знает Германию и наверняка сможет стать надежным посредником между Вашингтоном и Берлином.

Кстати

С июня 2020 года дипмиссия США у Бранденбургских ворот работала по сути без руководителя. После прихода Трампа в Белый дом посольство оставалось без хозяина целых 16 месяцев. Назначенный на эту должность в 2018 году Ричард Гренелл не проработал в Берлине и двух лет, откровенно не поладив с руководством ФРГ. С тех пор кабинет посла пустует. В ожидании Эми Гутман.

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