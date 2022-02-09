Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане в 2022 году

В нынешнем году на заводе "Тыныс" в Казахстане будет запущено производство автоматов Калашникова.

Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, пишет ТАСС. В ведомстве добавили, что в 2022 году в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года. Речь идет об автоматах АК-12 и АК-15.

Оборонные предприятия Казахстана планируют реализовать еще несколько проектов. Здесь хотят собирать вертолеты Ми-171Ш, создадут сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus и думают о производстве технических приспособлений охраны государственной границы.

Рассматривают также возможность производить средства радиационной и химической защиты, автоматные боеприпасы, бронеколесные машины "Барыс 8х8".