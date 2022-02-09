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09.02.2022,  
10:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане в 2022 году

Фото: Концерн Калашников Фото: Концерн Калашников
Фото: Концерн Калашников

В нынешнем году на заводе "Тыныс" в Казахстане будет запущено производство автоматов Калашникова.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, пишет ТАСС. В ведомстве добавили, что в 2022 году в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года. Речь идет об автоматах АК-12 и АК-15.

Оборонные предприятия Казахстана планируют реализовать еще несколько проектов. Здесь хотят собирать вертолеты Ми-171Ш, создадут сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus и думают о производстве технических приспособлений охраны государственной границы.

Рассматривают также возможность производить средства радиационной и химической защиты, автоматные боеприпасы, бронеколесные машины "Барыс 8х8".

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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