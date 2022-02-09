Где хранятся флаг СССР и глобус Петра I: К юбилею Исторического музея

Ровно 150 лет назад император Александр II подписал указ о создании Исторического музея. Но у истоков концепции музея стояли знаменитые московские историки и коллекционеры, прежде всего - граф Алексей Сергеевич Уваров, историк Иван Егорович Забелин. Музей создавался, как мы сейчас сказали бы, методом краудфандинга. Ему жертвовали средства (в том числе члены императорской фамилии), коллекции, силы, труды десятки, если не сотни людей. Фактически это был один из первых музеев, создававшийся как проект общей памяти народа.

О том, как встречает свой юбилей Исторический музей, рассказывает его директор Алексей Константинович Левыкин.

Юбилей во время пандемии

Музеи, как и все мы, прожили два трудных года. Третий год пандемии для ГИМа оказался юбилейным. Пандемия скорректировала планы?

Алексей Левыкин: Отчасти. Несколько раз переносились сроки выставки шедевров Дюрера из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Мы меняли сроки открытия выставки из Эрмитажа. Некоторые выставочные проекты открывали онлайн, как проект, посвященный 150-летию Ленина, в ноябре 2020 года.

Наш день рождения - 9 февраля. В этот день мы собирались объявить бесплатный вход в музей… Но обнаружив, что оказались на очередном пике пандемии, приняли сложное для музея решение - перенести юбилейные мероприятия на вторую половину года.

Все музеи говорят о том, что во время пандемии значительно снизилось количество посетителей. Исторический музей не исключение?

Алексей Левыкин: В первый год пандемии, на который пришлось полугодовое закрытие музея, мы потеряли больше половины посетителей. Закрылись границы, сократился поток иностранных туристов - это примерно 25 процентов посетителей музея. В 2021 году посетителей стало больше, в том числе благодаря успешным выставкам, но все же это далеко от показателей посещаемости допандемийного уровня. Мы планировали, что к нам придет около миллиона человек в 2021 году. Пришли более 650 тысяч посетителей. Когда в музеях был введен вход по QR-кодам, это тоже сказалось на падении посещаемости.

У вас же были зрелищные проекты: выставка придворного костюма из Эрмитажа, выставка Дюрера…

Алексей Левыкин: Да, выставки были очень успешные - в общей сложности их посетили около 200 тысяч человек. Но мы вынуждены были ограничивать количество посетителей, единовременно находящихся на экспозициях. Выставку "Викинги" посмотрели более 35 тысяч человек, но мы ожидали большего потока зрителей. По статистике, больше всего посетителей во всем мире принимают художественные музеи. На втором месте по посещаемости в мире - археологические выставки. Но для нашей страны это правило, к сожалению, не работает.

Можно говорить, что пандемия чему-то научила?

Алексей Левыкин: Как и любая жизненная ситуация, период пандемии дал нам определенный опыт, научил нас новым подходам в работе. Стараясь сохранить контакт с аудиторией, мы быстро сконцентрировались на работе в онлайне, стали активнее развивать наши интернет-ресурсы и существенно расширили нашу аудиторию. В том числе смогли "дотянуться" до новой аудитории, которая не очень интересуется классическими музеями или историей.

Вы хотите сказать, что компьютерные "гики", живущие в интернете, придут в музей?

Алексей Левыкин: А почему нет? Это образованные любознательные люди. Музейная онлайн-программа может быть очень интересной, познавательной, красивой, но вы не можете почувствовать аромат цветка через экран. Обаяние подлинника несравнимо с самой совершенной копией.

Все-таки, кто сегодня основной посетитель ГИМа, с точки зрения социологии?

Алексей Левыкин: В основном это семейная аудитория, родители 30-45 лет с детьми. Конечно, школьники и люди старшего возраста часто посещают наши выставки.

Алексей Левыкин: Из-за ситуации с коронавирусом мы приняли сложное решение — перенести юбилейные мероприятия на вторую половину года. Фото: Аркадий Колыбалов

Трудно первые 150 лет

Представление об историческом знании постоянно меняется. Меняется ли представление о задачах музея?

Алексей Левыкин: Задача у нас неизменна - хранить, изучать и популяризировать национальное культурное и историческое наследие. А подходы к интерпретации прошлого могут быть различные. Если говорить об Историческом музее, то мы храним собрания, представляющие историю цивилизаций на территории нашей страны более чем за 5000 лет. Поэтому наши проекты могут быть посвящены археологическим эпохам (примером тому - межмузейный проект "Железный век. Европа без границ"), сюжетам повседневности или судьбам отдельных людей.

Иван Егорович Забелин. Фото: ГИМ

Как менялся музей на протяжении двух веков? И что осталось неизменным?

Алексей Левыкин: Иван Егорович Забелин, стоявший у истоков музея, всегда подчеркивал, что Исторический музей не для времяпровождения, это музей для утверждения русского сознания и развития русского самопонимания. Сегодня я бы сказал - российского сознания и самопонимания.

Музей, который создавался в XIX столетии людьми с определенным миропониманием, никак не корреспондировался с теми задачами, которые ставила советская власть. Менялись экспозиции, внутреннее убранство музея, но неизменным оставалось отношение к сохранению и приумножению исторических реликвий для будущих поколений.

Годы Великой Отечественной войны - отдельная веха в истории нашего музея. Весь период войны музей не закрывался для посетителей, за исключением семи дней, когда экспозицию приводили в порядок после налета фашистской авиации на Москву. Сотрудники музея уходили добровольцами на фронт, спасали коллекции в эвакуации, оставшиеся - готовили выставки и буквально по следам боев собирали ценные свидетельства героических подвигов советских людей и страшных преступлений фашистов.

С момента своего открытия и по сей день Исторический музей, перефразируя слова Забелина, нужен для того, чтобы развивать самосознание народа, чтобы люди почувствовали себя гражданами своей страны, а не населением.

…Из "шинели" ГИМа

Когда-то вдова Достоевского Анна Григорьевна передала в Исторический музей рукописи, заметки, фотографии - почти 5000 единиц хранения, выражаясь языком музейщиков. Сегодня вы ее отправили бы в Литмузей или Музей современной истории России.

Алексей Левыкин: Кстати, наши коллеги из Литературного музея имени В.И. Даля всегда рады заметить…

…Что они тоже вышли из "шинели" ГИМа.

Алексей Левыкин: И не только они. Можно вспомнить историю создания московский Музея А.С. Пушкина на Пречистенке, и Музея Востока, и Музея-заповедника Коломенское… Так что ГИМ сыграл выдающуюся роль в музейном строительстве, и он по-прежнему остается методическим центром для краеведческих и исторических музеев России.

Исторический музей нужен, чтобы развивать самосознание народа, чтобы люди почувствовали себя гражданами, а не населением

Размножение почкованием?

Алексей Левыкин: Скорее становление институций, которые опираются на развитие Исторического музея. И это развитие продолжается. В 2020 году, например, открыт филиал ГИМа в Туле. Мы ведем работу над созданием музея российского казачества. Сейчас мы начали создавать экспозиционный центр близ Новодевичьего монастыря.

Как пополняются фонды Исторического музея сегодня?

Алексей Левыкин: Начну с археологических экспедиций - у нас их более десяти. Скажем, на выставке "Викинги" почти 90 процентов экспонатов составляли находки из Гнёздово, где в течение многих лет работают наши археологи. Помимо Гнёздово наши экспедиции работают в Ростовской области, на Северном Кавказе, в центральной России.

В основе собраний Исторического музея - дары московских коллекционеров.

Алексей Левыкин: Когда речь о дарах, я сразу вспоминаю Петра Ивановича Щукина. Когда он подарил свое собрание Историческому музею, оно в несколько раз превосходило коллекцию самого музея.

Он завещал музею еще и здание, где хранилось собрание.

Алексей Левыкин: Да, но, к сожалению, воля Щукина была нарушена. Сейчас в этом здании находится музей имени К.А. Тимирязева.

Продолжая разговор о пополнении коллекций, не могу не упомянуть о прямых закупках предметов для музейного фонда, которые возможны благодаря средствам, которые выделяет Министерство культуры РФ, а также наши партнеры и спонсоры. С 1 марта в основной экспозиции музея можно будет увидеть более 200 знаковых вещей, пополнивших наше собрание за последние годы.

Поступают ли в ГИМ вещи и документы, связанные с управлением государством сегодня?

Алексей Левыкин: Очень важный вопрос. Во времена СССР музеи активно пополнялись подарками, которые вручались руководителям страны, официальным делегациям. Благодаря этим дарам, переданным в музеи, можно представить всю дипломатическую историю страны. Сегодня, к сожалению, такой практики нет. Кстати, даже передача в Исторический музей Красного знамени, которое было снято со здания Верховного Совета после распада Советского Союза, состоялась по инициативе нашего музея.

Нам хотелось бы более внимательного отношения органов государственной власти к пополнению музейного фонда значимыми современными документами или предметами. Пройдет 50 лет, 100 лет - возникнет проблема, какими экспонатами представлять современный нам период истории.

Хотелось бы, чтобы передача в музей документов, предметов, связанных с управлением государством, с его историей, определялась на законодательном уровне.

Для Исторического музея строительство фондохранилища - вопрос жизни и смерти. Для коллекций нужно около 100 тысяч кв.м полезной площади

Хранить вечно

Недавно закончено проектирование комплекса фондохранилищ в Коммунарке, где разместятся собрания Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Победы, РОСИЗО. Музей принимает участие в решении, как должно быть оборудовано фондохранилище?

Алексей Левыкин: Да. Вопрос о фондохранилище - один из главных вопросов музейного строительства. У нас, наверное, только Государственный Эрмитаж располагает новыми, хорошо обустроенными фондохранилищем и реставрационными мастерскими. Для Исторического музея строительство фондохранилища - это вопрос жизни и смерти. Почти 99 процентов нашей коллекции, которая насчитывает порядка пяти миллионов экспонатов, хранятся в зданиях вблизи Красной площади. Как следствие, возникает вопрос, как расширять выставочные пространства, помещения для работы с детьми, лектории…

С другой стороны, если фондохранилища на окраине, а музей в центре, то логистика и подготовка выставок становится поистине золотой.

Алексей Левыкин: Действительно, от нас Коммунарка неблизко. Когда мы принимали предложение участвовать в этом проекте, то решили, что в Коммунарку отправятся в первую очередь коллекции, которые требуют особых условий хранения или не остро востребованы, с точки зрения экспозиционной деятельности. Но Коммунарка не решит все наши проблемы. Для размещения коллекций нам нужно около 100 тыс. кв.м полезной площади.

5 млн экспонатов насчитывает собрание Исторического музея

А какая ситуация с музейным кварталом в районе Никольской улицы, проект которого должен был быть принят в 2021 году?

Алексей Левыкин: Он еще в разработке. Кроме Коммунарки и музейного квартала на Никольской у нас есть еще один резерв - Измайловский остров. Там тоже возможно создание новых пространств для хранения нашего собрания.

Пять уникальных экспонатов Исторического музея

Государственный исторический музей - настоящая сокровищница, в которой хранятся бесценные артефакты, свидетели сменяющихся эпох, хранящие тайны правителей и простых людей. Что скрывает крышка древнего мраморного саркофага? Как царь Петр I выкупил глобус шведской королевы? Сколько флагов СССР развивалось над Кремлем? Пять ценнейших экспонатов Исторического музея раскрывают свои секреты.

Огромный красный флаг с аппликацией в форме серпа и молота в верхнем углу - свидетель трагического конца сильной державы, обтрепавшийся на сильном ветру с Москвы-реки… Именно он развивался над первым корпусом, над резиденцией президентов СССР и РСФСР. Именно этот флаг был спущен 25 декабря 1991 года в 19 часов 35 минут, а уже через 10 минут над Кремлем взвился триколор как символ новой России. Хотя на самом деле флагов было два, один попавший в объективы фотокамер и прославившийся на весь мир, и второй, который развивался над зданием Совета министров. Это был 14-й корпус, которого уже не существует.

25 декабря 1991 года. Так спускали флаг Советского Союза и поднимали флаг новой России. Фото: Vassili Kornyev/EPA

Изборник Святослава

Эта уникальная книга, датированная 1073 годом, занимает третье место в рейтинге самых древних рукописных книг, уступая лишь "Остромирову евангелию" и "Новгородскому кодексу". Изборник был составлен для великого князя Святослава Ярославича двумя переписчиками. Одним из них был дьяк Иоанн, имя второго, к сожалению, не известно. "Изборник Святослава" содержит тексты разных авторов от Аристотеля до первых "отцов церкви" и византийского историка патриарха Никифора. Исследователи установили, что изборник был списан с древнеболгарской рукописи, принадлежавшей царю Симеону. Всего в рукописи 266 листов, многие из них украшены великолепными миниатюрами, заставками, инициалами и рисунками знаков зодиака на полях. Изображение великого князя Святослава и его семьи по праву считается самой ценной миниатюрой.

Изборник Святослава. Фото: ГИМ

Ошейник с чугунной звездой и надписью "За пьянство". Фото: ГИМ

Медаль за пьянство

Чугунная медаль весом 4,1 килограммов была настоящим наказанием для любителей выпить. Снять его они не могли, потому что этот отличительный орден в виде восьмиконечной звезды и надписью "За пьянство" крепился на металлический ошейник, который одевался на шею и запирался на замок. Впервые подобные знаки отличия появились на заводах российских предпринимателей Демидовых, с 1702 года владевших множеством горнодобывающих предприятий, на Урале. Таким оригинальным способом они боролись с пьянством среди рабочих.

Мраморный саркофаг

Этот уникальный экспонат, найденный в каменном склепе внутри кургана на Лысой горе у станицы Таманской в Краснодарском крае, не имеет прямых аналогов. Это пятитонный саркофаг был изготовлен из мраморного монолита в Малой Азии во второй половине IV века до н. э. По форме он напоминает античный храм. Саркофаг украшен различными декоративными элементами. Изначально он был раскрашен разными цветами - декоративные розетки в центральной части были покрыты позолотой, а ниши были покрашены в розовый цвет. Свое место в постоянной экспозиции саркофаг занял в 1945 году, проделав долгий путь из Керчи, только что освобожденной от немцев, в Москву. Он сильно пострадал от рук фашистов, которые перед вынужденным отступлением изрешетили саркофаг из автоматов и разбили крышку вдребезги. Реставраторы совершили настоящее чудо, собрав крышку вновь из 1670 кусочков.

Мраморный саркофаг. Фото: ГИМ

Земной глобус Блау

Глобус, изготовленной в мастерской знаменитых нидерландских картографов и издателей Блау (Амстердам, Нидерланды) в середине XVII века, был приобретен по распоряжению царя Петра I. Эта гигантская сфера весом 450 килограммов была изготовлена из медных пластин и мастерски расписана в соответствии картографическими знаниями того времени.

Исследователи выяснили, что изначально глобус предназначался для шведской королевы Кристины, которая была одной из самых образованных женщин своего времени. Но она была вынуждена отречься от престола и покинуть родину, так что дорогостоящий глобус остался невыкупленным. Царь Петр I увидел глобус во время своего путешествия по Европе в 1697-1698 годах и распорядился его купить. Глобус был приобретен за 1800 риксдалеров, что составляло примерно девятую часть от первоначальной цены.

Земной глобус Блау. Фото: ГИМ

Подготовила Наталья Лебедева.