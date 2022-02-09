Почти три тысячи кровельщиков очищают крыши столичных домов от наледи

В столице установилась температура около нуля, вечером обещают небольшие осадки в виде мокрого снега. Такие погодные условия способствуют образованию надели. В работах по расчистке крыш от сосулек и снега заняты 2,9 тысячи кровельщиков и 300 автовышек. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Повсеместно проводятся работы по очистке от снега и наледи, образовавшейся из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, кровель и выступающих элементов фасадов зданий, - сообщает комплекс. - Полностью завершить их планируется сегодня до конца светового дня".

Отметим, что всего в городе более 17 тысяч жилых домов со скатными крышами, которые нужно чистить, поскольку на них образовывается наледь. В частности, корреспондентом "РГ" были замечены многочисленные ледяные бусы на домах в Беговом районе. Бусы из сосулек опасно свисают с крыш домов по Ленинградскому проспекту 6-8, ул. Правды 4 и 7/9, на пятиэтажках улицы Расковой, на домах Беговой улицы и других.

Пожаловаться на снежные массы и сосульки на фасаде, козырьке или кровле здания можно на портале "Наш город" или в Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.