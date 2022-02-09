Школьники Бурятии вернутся за парты 14 февраля

Школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, возвращаются к очной форме обучения. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба правительства республики, детей, переболевших COVID-19, допустят к занятиям только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Помимо этого, во всех учебных заведениях будет осуществляться мониторинг заболеваемости.

"При необходимости возможно введение локальных карантинных мер в пределах отдельных классов или школ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что на удаленке бурятские школьники находятся с конца января. До 12 февраля занимаются дистанционно и учащиеся средних специальных учебных заведений. Со вчерашнего дня разрешили работать учреждениям дополнительного образования, но при условии нахождения в группе не более пяти детей.