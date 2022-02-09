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09.02.2022 10:33

В Чанчуне сделали ставку на развитие зимних видов спорта

Текст: Татьяна Дмитракова
Зимние виды спорта на льду - одни из любимых занятий жителей города Чанчунь в китайской провинции Цзилинь. Молодые или пожилые, они всегда найдут развлечения на льду.
Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen
Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen

Этой зимой в Чанчуне был запущен проект "Проведение школьных каникул с помощью ледовых видов спорта" для учащихся начальных и средних школ. Инициатива очень хорошо встречена детьми: более трех тысяч учащихся приняли участие в тренировках по развитию ледовых навыков и в играх на льду.

- Мне ему очень нравится ощущение скорости по льду, - поделился Люй Эньци из чанчуньской средней школы № 56. - Я планирую долго практиковаться в катании, чтобы в будущем стать настоящим спортсменом и участвовать в официальных соревнованиях.

Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen

Супруги Чжан Цян и Ду Фэнбо в прошлом году познакомились с подледной рыбалкой. С тех пор они почти каждый день выходят на водоем. Зимой 2022 года они участвовали в первом национальном соревновании по подледной рыбалке в Чанчуне. Состязались более 200 рыболовов. В течение пяти часов при минус 15°C они не уходили со льда, чтобы побороться за чемпионство. Чжан Цян и Ду Фэнбо совершенствуют навыки подледной рыбалки и проводят прямые трансляции на платформах для размещения коротких видео, чтобы обмениваться опытом с рыбаками из разных городов.

Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen

Зима - самый долгожданный сезон для любителей зимнего плавания в Чанчуне. В городе много пожилых людей, которые любят этот экстремальный вид спорта. 70-летний Цай Цзиньхуа является местной звездой и много раз выигрывал китайские чемпионаты и зарубежные соревнования по зимнему плаванию. Часто можно наблюдать такую картину: вот он с головой погружается в воду, и брызги заставляют зрителей отступить назад, Цай Цзиньхуа время от времени взмахивает руками, приветствуя людей на холодном ветру и сохраняя абсолютно спокойную позу в воде.

Чанчунь - один из первых районов Китая, где начали заниматься зимним плаванием. Сначала этим увлеклись всего около десяти человек. С ростом потребности граждан в фитнесе и здоровом образе жизни, появлялось все больше и больше приверженцев плавания в холодной воде. В настоящее время в Чанчуньском Доме зимнего плавания насчитывается более 1300 зарегистрированных членов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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