В хабаровском ТЦ изъяли контрафактную продукцию на миллион рублей

Поддельные товары с брендом известного производителя техники обнаружили таможенники в одном из торговых центров Хабаровска. Продавец торговал контрафактными защитными чехлами для мобильных телефонов, беспроводными наушниками, адаптерами питания и USB-кабелями. Всего 333 товара общей стоимостью более миллиона рублей.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления сообщили, что продукцию арестовали. По закону, подделки должны быть уничтожены, а продавцы наказаны. В отношении владельцев магазина полиция возбудит административное либо уголовное дело. Материалы уже переданы в УМВД России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что подделки известных марок появляются в городе регулярно. В прошлом году их обнаруживали шесть раз. Покупателям предлагали приобрести "брендовую" одежду, обувь, сумки и аксессуары.