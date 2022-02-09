Ижевчанин потерял миллион рублей, воспользовавшись сайтом интимных услуг

Житель Ижевска потерял больше миллиона рублей, после того как обратился на сайт интимных услуг. Пострадавший уже написал заявление в полицию о краже крупной денежной суммы дистанционным способом, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Потерпевший пояснил, что в конце января набрал номер телефона, указанный на одном из таких сайтов. Ответа не дождался, но на следующий день ему перезвонил администратор. Он заявил, что произошел технический сбой и на имя мужчины оказались выписаны несколько чеков для оплаты интимных услуг. Для их аннуляции требуется внести настоящие деньги, которые вернутся обратно после восстановления работы сайта .

Поддавшись на уговоры, ижевчанин продал автомобиль и внес на указанный счет 600 000 рублей. Но их возврата так и не дождался - ему начали звонить снова, угрожая рассказать о случившемся семье. Испугавшись, потерпевший занял у друзей еще полмиллиона и снова перевел. После этого звонки не прекратились. Тогда мужчина обратился в полицию.

В МВД уже выяснили, что звонили горожанину из Ульяновской области с номера, который проходит по нескольких подобным делам о мошенничестве.