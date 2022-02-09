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09.02.2022 16:39
Рубрика: Власть

Спецназ на учении под Самарой захватил важные документы

Текст: Юрий Гаврилов

Около ста солдат и офицеров бригады специального назначения Центрального военного округа были задействованы в тактическом учении, которое прошло на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области.

Фото: Кадр из видео
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В пресс-службе ЦВО рассказали, что, по замыслу маневров, разведывательным группам соединения необходимо было выполнить рейд в районе, где накануне противник предпринял активные действия. Спецназовцы совершили скрытый бросок к месту движения вражеских машин и организовали там засаду. Когда на дороге появился чужой автомобиль, они подорвали его и в скоротечном бою уничтожили условного противника из пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74.

Но самое главное, что спецназу удалось захватить документы, представляющие ценность для вышестоящего штаба. Отход групп в район эвакуации осуществлялся на захваченной у противника технике.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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