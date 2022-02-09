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09.02.2022 18:35
Рубрика: Происшествия

В Марий Эл автоинспектор на ходу остановил машину пьяного нарушителя

Текст: Оксана Ильина

В Марий Эл дорожная полиция провела операцию по задержанию пьяного водителя. О нетрезвом человеке за рулем серой иномарки в дежурную часть поселка Морки сообщили очевидцы.

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Как пояснили в МВД, информация была незамедлительно передана экипажу ДПС. Те обнаружили подозрительную машину и подали сигнал об остановке. Однако водитель, сначала остановившись, снова тронулся с места.

Автоинспектор успел одной рукой ухватиться за дверь, но злоумышленник стал увеличивать скорость. Он протащил полицейского несколько десятков метров. Несмотря на это, мужчина смог ухватиться за руль, после чего водитель, не справившись с управлением, въехал на сугроб.

Нарушителем оказался 53-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования. На этот раз он снова отказался от процедуры.

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