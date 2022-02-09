Саратовский водитель прокатил девочку между дверями автобуса

В Балакове Саратовской области водитель автобуса зажал дверями юную пассажирку, которая не заплатила за проезд, и так провез ее до следующей остановки.

Как рассказал глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев, инцидент произошел на маршруте №9 из-за того, что ребенок забыл деньги и не смог купить билет. После того как другие пассажиры рассказали об этом в соцсетях, муниципалитет организовал проверку.

- Факт такого поведения водителя подтвержден. Сейчас он отстранен от работы. Его уволят, - заявил глава района.

Мэр выразил возмущение действиями работника общественного транспорта и пообещал, что все случаи недостойного и неуважительного отношения к пассажирам, в том числе льготникам, будут пресекаться.

В свою очередь в управлении СК по региону сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

- Будет дана объективная юридическая оценка действиям водителя, совершившего противоправные действия в отношении ребенка, - заявили в пресс-службе ведомства.