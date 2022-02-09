ОНПЗ усилил превентивные меры по защите персонала от коронавируса

Омский НПЗ "Газпром нефти" усиливает безопасность сотрудников предприятия в условиях пандемии. И, согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора, проводит экспресс-тестирование прямо на рабочих местах. Это сводит к минимуму время диагностического исследования, а также избавляет врачей городских больниц от дополнительной нагрузки.

Таким образом, ОНПЗ - предприятие, обеспечивающее бесперебойный выпуск востребованных нефтепродуктов, - продолжает реализацию комплекса противоэпидемических мер "Газпром нефти". Активно использует противовирусную инфраструктуру, созданную в рамках профилактики распространения опасной инфекции. На пунктах пропуска включены цифровые системы для бесконтактной термометрии. Во всех помещениях работают диспенсеры с антисептиком и ультрафиолетовые бактерицидные обеззараживатели воздуха. Продолжается масштабная кампания по вакцинации.

Плановые исследования на антитела и ПЦР-тестирование проводятся в собственной аккредитованной лаборатории. В ежедневном режиме регулярную и своевременную диагностику здоровья персонала, в том числе дочерних организаций, проводит заводской Центр мониторинга.

- Защита здоровья сотрудников и обеспечение непрерывной деятельности предприятия остается главной задачей ОНПЗ в условиях стабильно сложной эпидемиологической ситуации в нашем регионе. Мы учли рекомендации Роспотребнадзора. Организовали экспресс-тестирование сотрудников, которые могут проверить свое здоровье без отрыва от рабочего процесса. Большой комплекс антивирусных мер, собственная медицинская инфраструктура позволяют нам не только эффективно противостоять распространению инфекции на предприятии, но и не создавать нагрузку на поликлиники в городе. Мы постоянно оказываем поддержку омским врачам. И в период пандемии усилили ее. Ведь скорейшее возвращение к нормальной жизни - общая цель и для медиков, и для промышленников, - считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.