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09.02.2022 09:39

"Ростелеком" наградил новосибирских победителей конкурса "Спасибо интернету"

"Ростелеком" в Новосибирской области поздравил лауреатов VII Всероссийского конкурса "Спасибо интернету - 2021", участники которого рассказывают о значении интернета в их жизни. Алексей Исаков из села Криводановка получил поощрительный приз как один из самых взрослых конкурсантов, а Валентина Шешегова из Северного района стала победительницей в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт".
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В своем эссе Валентина Шешегова написала о том, как и почему она начала пользоваться госуслугами. По словам победительницы, этот сервис она теперь рекомендует знакомым и коллегам в районном отделении Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

"Я сразу поняла, что госуслуги являются своего рода палочкой-выручалочкой: нет необходимости стоять в огромных очередях, не надо никого беспокоить. Все просто, быстро и доступно. Я часто обращаюсь к порталу: заказываю разного рода справки, проверяю пенсионный счет, записываюсь в областную больницу к врачу. Для более удобного пользования скачала мобильное приложение на смартфон. Время неумолимо движется вперед: мир не стоит на месте, постоянно прогрессирует. Поэтому и своим знакомым я советую экономить свое время и пользоваться госуслугами", - отметила победительница конкурса.

Конкурс "Спасибо интернету" организован компанией "Ростелеком" и Пенсионным фондом России, участвовать в нем могут люди старшего возраста, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. В этом году на суд жюри было подано около 5 тысяч заявок из 79 регионов России, при этом 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

"Наша компания большое внимание уделяет повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста. Как раз для них разработан курс "Азбука интернета", который постоянно дополняется и расширяется, исходя из требований времени. Например, последний добавленный модуль посвящен кибербезопасности. Здесь пенсионеров учат определять мошенников в интернете, советуют создавать надежные пароли и рассказывают о том, что такое цифровой след в интернете и зачем нужна политика конфиденциальности", - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" компании "Ростелеком" Николай Зенин.

В этом году в числе победителей конкурса сразу четверо сибиряков. Кроме Валентины Шешеговой, лучшими стали Игорь Истомин из Республики Алтай, жительница Красноярского края Татьяна Соколова и Анна Меджус из Иркутской области. Материалы победителей размещены на портале "Азбука интернета" в разделе "Конкурсные работы".

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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