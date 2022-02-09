117 тысяч семей юга России и Северного Кавказа взяли ипотеку в Сбере

По итогам 2021 года Юго-Западный банк Сбербанка выдал более 117 тысяч ипотечных кредитов на 267 млрд рублей. Средний размер ипотечного займа в Юго-Западном банке за год вырос на 397 тыс. рублей и составил 2,3 млн рублей. Минимальный средний ипотечный заем в 710 тысяч рублей зафиксирован в Ингушетии, а максимальный в 2,9 млн рублей - в Краснодарском крае.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

"В прошлом году улучшение жилищных условий после рождения детей, строительство и покупка загородного жилья и долгосрочные инвестиции в недвижимость оставались ключевыми мотивами наших клиентов для оформления ипотеки. Семейные пары приобретали более просторное жилье в городах, молодежь отдавала предпочтение студиям недалеко от учебных заведений, а жилье в сельской местности востребовано у людей старше 40 лет. Под запрос каждого клиента мы предлагали самый быстрый, удобный и выгодный формат, поэтому в сравнении с 2020 годом выдали на 35 % жилищных кредитов больше в количественном выражении и на 64 % в суммарном объеме. Сегодня мы продолжаем активно работать над повышением комфорта подбора, оформления и обслуживания ипотеки и расширяем партнерство с ключевыми застройщиками юга России и Северного Кавказа".

С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4 %. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 м2 жилья, в ипотеку - 42,2 м2. Как отмечают аналитик СберИндекса, в 2022 году доступность жилья будет расти за счет опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость. Среди регионов с наибольшим приростом индекса доступности жилья в РФ отмечены республики Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания.

Пресс- релиз подготовлен пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк