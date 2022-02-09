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09.02.2022 14:50

"Россети Северный Кавказ" за год дали свет порядка 260 новым соцобъектам в СКФО

"Россети Северный Кавказ" в 2021 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа более 260 новых социально значимых учреждений (СЗО).
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Комплекс мероприятий по технологическому присоединению объектов к инфраструктуре, выполненный "Россети Северный Кавказ" во всех регионах операционной деятельности, позволил ввести в строй более 110 образовательных организаций - школ, детских садов, яслей. Также в числе СЗО, подключенных энергетиками к сетям компании, - свыше 60 учреждений здравоохранения, культурные и спортивные комплексы.

Среди подключенных к энергосетям в 2021 году социально значимых объектов - Биологические очистные сооружения и Международный учебный центр сил специального назначения в Чечне; Дом культуры в отдаленном горном поселении Ляжги в Ингушетии; школа на 500 мест в городе Моздок Северной Осетии; многофункциональный спортивный комплекс в высокогорном поселке Архыз и драматический театр в ауле Эркен-Халк в Карачаево-Черкесии.

"Ввод в эксплуатацию любого объекта, в том числе имеющего приоритетное значение для благополучия и развития территорий, во многом зависит от своевременной и профессиональной работы энергетиков. Мероприятия по подключению социально значимых учреждений к электрическим сетям проводятся в строгом соответствии с нормативными сроками и по самым оптимальным схемам, гарантирующим высокую надежность электроснабжения", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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